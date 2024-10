Plus d'une tonne de cannabis saisie en Charente-Maritime, deux chauffeurs routiers arrêtés

Les produits retrouvés dans le camion d'un des suspects étaient dissimulés dans des sommiers et des matelas.

Deux chauffeurs routiers sont en garde à vue, et au moins l'un d'entre eux est soupçonné d'avoir transporté plus d'une tonne de cannabis, a appris franceinfo auprès du parquet de Rennes et de sources proches du dossier mardi 22 octobre.

Lundi, l'Office anti-stupéfiants (Ofast) a interpellé deux chauffeurs routiers à Bedenac, en Charente-Maritime, et les a placés en garde à vue. La veille, une tonne de produits illicites avait été retrouvée dans le camion d'un des suspects. Ces produits étaient dissimulés dans des sommiers et des matelas, a appris franceinfo de source proche du dossier. Le parquet de Rennes fait état "d'une saisie de 988 kilos de pollen de cannabis et 242 kilos d’herbe de cannabis par la douane française".

La juridiction interrégionale spécialisée, (Jirs) de Rennes, en Ille-et-Vilaine, supervise l'enquête qui a été ouverte, menée par l'Ofast de Bordeaux.