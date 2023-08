Piétons fauchés dans les Vosges : trois personnes interpellées, une enquête pour "assassinat" ouverte

Une personne est morte et une autre est grièvement blessée, selon le parquet.

Une enquête pour assassinat et tentative d'assassinat a été ouverte, dimanche 27 août, après qu'une voiture a percuté plusieurs personnes dans les Vosges, faisant notamment un mort et un blessé grave dont le pronostic vital est "engagé", selon le procureur de la République d'Epinal, Frédéric Nahon.

Le drame s'est produit "aux environs de 5h30, à Charmes", commune à une trentaine de kilomètres au nord d'Epinal, a précisé dans un communiqué en fin d'après-midi le procureur de la République d'Epinal. "Un véhicule a percuté successivement deux groupes de piétons. Une des personnes percutées est décédée, une autre est grièvement blessée avec un pronostic vital engagé", a-t-il ajouté. "On a vu un camion et on a entendu un gros boum ! On a vu un camion utilitaire, un Berlingo arriver au moins à 120. Il a tapé la rambarde. Ça fait des étincelles partout. Après il y a eu un impact. Il a fait un vol plané. Il a fini dans les barrières de sécurité", raconte un témoin au micro de France-Bleu-Sud Lorraine.

"Les trois occupants de la voiture", qui avaient pris la fuite, "ont été interpellés dans la matinée et placés en garde à vue", selon le magistrat. "Les investigations se poursuivent pour déterminer les circonstances des faits et le nombre exact de victimes concernées, de nombreux témoins étant présents sur place", a expliqué le procureur d'Epinal, qui ne précise pas le nombre total de blessés. Une cellule médico-psychologique a été ouverte à Charmes, selon le Centre opérationnel départemental d'incendie et de secours.