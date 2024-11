Procès de Pierre Palmade : l'humoriste "demande pardon" aux victimes pour des faits commis par "un fou, un drogué"

Près de deux ans après avoir percuté une voiture de plein fouet et sous l'emprise de drogues, le comédien de 56 ans est jugé pour "blessures involontaires" mercredi. L'audience est désormais suspendue et le tribunal s'est retiré pour délibérer.

"Monsieur le président, si vous me le permettez, j'aimerais me retourner vers eux. Vous me le permettez ?" Il est 14 heures, mercredi 20 novembre, et la salle d'audience du tribunal correctionnel de Melun (Seine-et-Marne) se fige. Veste noire sur le dos, chemise blanche sortie d'un pantalon beige, Pierre Palmade lâche les mains de la barre, et effectue un demi-tour en direction des victimes. "J'aimerais vous demander pardon au plus profond de mon être, sincèrement", déclare le comédien, la voix éraillée, le teint gris.

Assise au premier rang, Mila, 27 ans au moment du drame, lui répond à sa façon. La jeune femme, qui a perdu son bébé à naître lors de l'accident, lui adresse un franc "non" de la tête. Pierre Palmade veut le redire encore et encore : "Je suis accablé, éprouvé de les voir en vrai (...) J'espère qu'un jour les victimes accepteront mon pardon. Je sais qu'un fou, qu'un drogué leur est rentré dedans. C'est inexcusable." Ce "fou" dont il parle à la troisième personne, est bien l'homme contre lequel le parquet a requis cinq ans de prison, dont deux ferme, mercredi soir. Près de deux ans après ce fameux vendredi 10 février 2023, jour où il a percuté une voiture sous l'emprise de stupéfiants, sur une route de Seine-et-Marne, l'humoriste de 56 ans est jugé pour "blessures involontaires".



"Je ne me souviens de rien"

Tout au long de la journée d'audience, Pierre Palmade apparaît hagard. Quand Yuksel Yakut, le conducteur de la Renault Mégane, raconte sa nouvelle vie faite de douleurs, il baisse la tête. Lorsque le président du tribunal fait diffuser des photos des véhicules cabossés sur un écran, il ose à peine les regarder. Lors de l'énumération des lésions corporelles, il se contente de fixer le sol, les mains croisées.

"Je ne me souviens de rien, ni de l'accident, ni du sauvetage, ni de la scène", assure-t-il. Son premier souvenir, c'est l'hôpital : "On me parle de blessés, d'une famille, de la perte d'un bébé. Je comprends que je suis en enfer, que j'ai fait quelque chose de très grave". A la barre, il raconte les heures avant le choc. "La 3-MMC [une drogue de synthèse] a tendance à rendre apathique. Je me dis qu'en prenant trois, quatre lignes de cocaïne, ça va me réveiller, et que je vais pouvoir faire des courses".

Le président l'interrompt. "Quand j'entends dire : 'Je vais prendre de la cocaïne pour me réveiller et aller faire des courses', pardon mais..." Le comédien précise sa pensée : "C'est très difficile de rationaliser quelqu'un qui est drogué depuis trois jours. Avec trois jours d'injections, la prudence est effacée".

" La coke, c'est mauvais parce que c'est bon"

Villiers-en-Bière, la commune où s'est déroulé l'accident, ne se situe qu'à environ sept kilomètres du tribunal. Pierre Palmade, qui n'est plus réapparu publiquement depuis l'accident, a fait salle comble pendant l'audience. Pas un centimètre de banc de libre avec une centaine de journalistes accrédités. Des noms connus sont égrainés par le président au moment d'évoquer les témoignages ajoutés à l'enquête. Il y a son amie, la comédienne et réalisatrice Isabelle Mergault. Et Michèle Laroque, avec qui l'accusé a formé un célèbre duo sur les planches pendant de nombreuses années.

La personnalité de Pierre Palmade et son rapport à la toxicomanie ont été au cœur des débats depuis l'accident. Sa vie est une nouvelle fois épluchée mercredi. L'homme explique avoir consommé de la cocaïne depuis l'âge de 20 ans, des drogues de synthèse depuis 2018, et depuis 2020 en injections. "A 35 ans, je me suis dit : 'Pierre, tu n'es plus un fêtard, tu es un cocaïnomane'. La coke, c'est mauvais parce que c'est bon." Il insiste : "La maladie de la dépendance est bien plus forte que la volonté d'arrêter".

La preuve en images, quand il apparaît sur les caméras de vidéosurveillance à l'entrée d'une pharmacie, le 10 février 2023, jour de l'accident. Il avait prêté sa carte bancaire à un ami, pour se réapprovisionner en seringues. Après l'accident, lors de la perquisition, les enquêteurs trouvent du matériel d'injection et des taches rougeâtres dans les chambres.

"Je m'imaginais organiser ses obsèques"

Depuis l'accident, il affirme être "sans travail", n'arrive "plus à monter sur scène". Il vit néanmoins avec 6 000 euros de salaire mensuels, grâce à "des droits d'auteur essentiellement". Il s'est aussi brouillé avec l'une de ses sœurs, Claire. Avec l'autre, Hélène, les relations résistent. Elle s'exprime à son tour à la barre : "J'ai pu assister au désastre de la dépendance (...). Avant l'accident, je m'imaginais organiser ses obsèques. Toxicomane, dans un fauteuil roulant, ruiné", enchaîne-t-elle.

Depuis qu'il se soigne, "il a retrouvé sa vie", assure-t-elle. "Moi, j'ai retrouvé mon frère. Je crois fermement, pour la première fois, qu'il va vraiment faire ce qu'il faut". Pierre Palmade le martèle : il est aujourd'hui totalement abstinent. Il est suivi en hôpital de jour trois fois par semaine, a entrepris une psychothérapie. "Pour l'instant, il fait tout ce qu'il peut, il met toutes les chances de son côté", confirme son parrain aux Narcotiques anonymes, un groupe de parole qu'il a intégré. "Je le guide et je l'accompagne dans son processus de rétablissement, ajoute-t-il. Pierre a beaucoup d'assiduité."

L'artiste, qui a connu son heure de gloire dans les années 1990-2000, replace d'un geste vif et léger la mèche qui barre son front. "Je veux être amoureux, sans drogue. Je commence à ressentir les bienfaits de l'abstinence." Il marque un silence, puis reprend : "La seule chose que j'aime, c'est ma vie d'artiste. Mais je ne suis pas sûr de pouvoir recommencer ce métier."

Vient le temps des réquisitions. "Il fallait trouver la peine la plus juste et la plus adaptée pour des blessures involontaires. On sait que le prévenu ne voulait pas causer ces blessures", explique la procureure Marie-Denise Pichonnier. Elle demande cinq ans d'emprisonnement dont trois ans avec sursis probatoire. L'accusé reste impassible. A 19 heures, le tribunal se retire pour délibérer. Pierre Palmade encourt une peine maximale de 14 ans de prison et 200 000 euros d'amende.