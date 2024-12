Pierre Palmade ne fera pas appel de sa condamnation à cinq ans de prison, dont deux ferme

Le comédien Pierre Palmade, condamné fin novembre à cinq ans de prison, dont deux ans ferme, pour avoir provoqué un accident de la route sous l'empire de drogues, ne fera pas appel de cette condamnation, a annoncé son avocat Alain Barsikian à France Télévisions, mardi 3 décembre. Un recours n'aurait pas été suspensif de la peine prononcée, car celle-ci était assortie d'une exécution provisoire.

Le parquet de Bordeaux, où le comédien réside, a souligné qu'il convoquerait Pierre Palmade "sous un mois" après sa condamnation, pour lui communiquer des modalités de son incarcération. Il doit lui être précisé "l'établissement pénitentiaire dans lequel il sera incarcéré, ainsi que les date et heure auxquelles il devra s'y présenter", selon la procureure, Frédérique Porterie. L'incarcération du comédien "aura lieu dans un délai maximal de quatre mois suivant l'entretien" devant le parquet.

L'humoriste de 56 ans a été jugé pour "blessures involontaires aggravées", deux ans après avoir percuté une voiture sur une route de Seine-et-Marne. Les trois personnes à bord du véhicule avaient été grièvement blessées : le conducteur, âgé de 38 ans, son fils de 6 ans et sa belle-sœur de 27 ans, enceinte de six mois. La collision avait provoqué la perte in utero du fœtus. Des analyses de sang effectuées sur Pierre Palmade avaient révélées qu'il était négatif à l'alcool mais positif à la cocaïne et aux médicaments de substitution.