Pierre Palmade condamné à de la prison ferme : les regrets du comédien exprimés durant le procès

C. Verove, N. Perez, C. Cuello, N. Tahar, B. Gouronnec, G. Marque, E. Piquereau, C. Krauskopff

Au terme d'un procès attendu de longue date par les victimes de l'accident qu'il a provoqué sous stupéfiants en février 2023, Pierre Palmade a exprimé des regrets. Le comédien a été condamné à cinq ans de prison, dont deux ferme.

Pierre Palmade n'échappera pas à la prison. Condamné mercredi 20 novembre à cinq ans de détention, dont deux ferme, l'humoriste sera convoqué dans quelques jours à Bordeaux, où il vit, pour connaître la date et le lieu de son incarcération. L'épilogue d'un an et demi d'attente pour les victimes.

Dix jours pour faire appel

Le bras en écharpe, l'une des séquelles qu'il garde de l'accident, le conducteur blessé est sorti de la salle d'audience "fatigué", au terme d'une longue journée de procès mercredi soir. Pierre Palmade a été jugé coupable de la collision qu'il avait provoquée le 10 février 2023.

Au volant sous l'emprise de drogue, le comédien avait violemment percuté une voiture, blessant grièvement les trois passagers, dont un enfant et une femme enceinte de six mois. Le bébé qu'elle portait n'a pas survécu. À la barre mercredi, le comédien s'est dit "terrassé de voir en vrai les victimes" et dit "comprendre leur colère". Il dispose de dix jours pour faire appel de la décision.

