Direct Procès de Pierre Palmade : le tribunal se penche sur le statut juridique de l'enfant que la passagère de la voiture portait dans son ventre

#PALMADE Pierre Palmade de nouveau sous les feux des projecteurs, mais ceux de la justice cette fois. Plus d'un an et demi après le grave accident de la route qu'il a provoqué sous l'emprise de drogues, le comédien de 56 ans a rendez-vous au tribunal correctionnel de Melun (Seine-et-Marne) aujourd'hui. Il comparaît pour "blessures involontaires". Que risque l'humoriste ? Que deviennent les victimes ? Franceinfo fait le point avant le début de l'audience.