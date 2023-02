Accident de Pierre Palmade : un deuxième homme soupçonné d'avoir été un passager du comédien a été placé en garde à vue

Un deuxième homme soupçonné d'avoir été à bord du véhicule de Pierre Palmade lors de son accident vendredi a été placé en garde à vue dans la soirée mercredi 15 février, a appris franceinfo de source proche du dossier. Il s'est présenté au commissariat de Melun avec son avocat. Les policiers doivent s'assurer qu'il est bien l'homme recherché.

Mercredi matin, un premier homme soupçonné d'avoir été un passager du comédien avait été placé en garde à vue, en compagnie d'une femme qui l'hébergeait. L'humoriste, quant à lui, a quitté l'hôpital de Kremlin Bicêtre et a été placé en garde à vue peu avant 14 heures. "Monsieur Palmade a été placé en garde à vue à 13h55", a déclaré mercredi le procureur de Melun, Jean-Michel Bourlès.

Enquête ouverte pour homicide et blessures involontaires

Selon les premiers éléments de l'enquête communiqués par le magistrat, le véhicule conduit par Pierre Palmade, qui avait consommé de la cocaïne, a percuté vendredi vers 19h00 près de Villiers-en-Bière, dans le sud de la Seine-et-Marne, pour une raison encore indéterminée, un véhicule qui venait en face.

L'humoriste, âgé de 54 ans, et les trois occupants de l'autre véhicule, un homme, son enfant de 6 ans et sa belle-soeur, qui a perdu son bébé, ont été grièvement blessés. Le parquet de Melun a ouvert une enquête pour homicide et blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois, par conducteur sous l'emprise de produits stupéfiants.