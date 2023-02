Accident de Pierre Palmade : l'humoriste assigné à résidence

Sept heures après son placement en garde à vue, l’acteur a été mis en examen, vendredi 17 février, pour blessures et homicide involontaires. Il est assigné à résidence dans le service d’addictologie d’un hôpital et doit porter un bracelet électronique.

Pierre Palmade n’ira pas en prison après sa garde à vue. Sept heures après s’être présenté au juge d’instruction, l’acteur est mis en examen pour homicide involontaire et blessures involontaires. Il est assigné à résidence au sein du service d’addictologie d’un hôpital. Dans un communiqué, Pierre Palmade a confirmé ses précédentes déclarations, reconnaissant avoir consommé de la cocaïne et des drogues de synthèse. Il déclare n’avoir aucun souvenir précis des circonstances de l’accident. Le parquet, qui a requis son placement en détention provisoire, a fait appel de la décision.

Des "circonstances obscures"

Les deux passagers de Pierre Palmade ont été laissés libres et placés sous statut de témoin assisté. La mise en cause pour non-assistance en danger du premier n’a pas été retenue en raison des "circonstances obscures" qui entourent l’accident, selon son avocate. Le second affirme avoir porté secours aux victimes. Le pronostic vital du conducteur est toujours engagé ; l’état de santé de la femme et de l’enfant s’est amélioré, mais ils sont toujours grièvement blessés.