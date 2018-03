Perpignan : la police cherche à identifier une dame âgée hospitalisée

La femme âgée de 70 à 80 ans ne portait pas de papiers d'identité et communique de façon très confuse, a rapporté mercredi France Bleu Roussillon.

La police de Perpignan (Pyrénées-Orientales) a lancé un appel à témoins mardi 6 mars pour identifier une personne âgée prise en charge le 26 février dernier vers 16h30, près de la gare de Perpignan. Selon les informations de France Bleu Roussillon, elle ne portait pas de papiers d'identité et communique peu et de façon très confuse.

La vieille dame a été hospitalisée au service gériatrie du Centre hospitalier de Perpignan. Selon la police, elle est âgée de 70 à 80 ans, mesure 1,72 mètre et pèse 40 kg. Elle a les yeux bleus et des cheveux longs et blancs.

À son arrivée à l’hôpital, elle portait un jean beige, des chaussures bateau beiges, un pull beige avec des rayures bleu ciel ainsi qu’un coupe-vent beige. Pour toute information, il faut joindre le commissariat de Perpignan au 04 68 35 70 00.