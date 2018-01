Infractions sur mineurs : 26 radiations dans l'Éducation nationale

Pendant deux ans d'examen minutieux, les casiers judiciaires d'un million d'enseignants, personnels et agents contractuels de l'Éducation nationale ont été passés au crible. Parmi eux, 26 présentent des condamnations pour infractions sur mineurs, pour atteintes sexuelles, violences et détention d'images à caractère pédopornographique. Des actes commis en dehors de l'école.

"Ce sont des chiffres faibles, si on les rapporte au nombre de personnes embauchées par l'Éducation nationale, mais une personne est toujours une personne de trop", explique le ministre Jean-Michel Blanquer.

L'affaire de Villefontaine en 2015

À l'origine de ce vaste contrôle, l'affaire de Villefontaine (Isère). En 2015, un directeur d'école maternelle est mis en examen pour viol sur de très jeunes enfants. Sept ans plus tôt, il avait été condamné à de la prison avec sursis pour détention d'images à caractère pédopornographique. En cause, une mauvaise communication entre le ministère de l'Éducation nationale et le ministère de la Justice.

Sur l'ensemble du contrôle, 83 dossiers présentaient des condamnations, mais seuls 26 pour des faits commis sur des mineurs. Les fonctionnaires ont été révoqués, les agents ont vu leur contrat interrompu.

Le JT

Les autres sujets du JT