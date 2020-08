Pau : en rentrant de soirée, une femme de 22 ans découvre un python dans son hall d'immeuble

À Pau, une jeune femme de 22 ans et ses deux amies ont découvert un python dans le couloir d'entrée de l'immeuble où elles se rendaient vers 2h30 samedi matin. Les pompiers sont venus capturer l'animal.

Une Paloise de 22 ans a découvert avec deux amies un python de plus de 80 centimètres de long dans le couloir d'entrée de son immeuble, en plein centre-ville de Pau (Pyrénées-Atlantiques) dans la nuit de vendredi à samedi, rapporte France Bleu Béarn.

La découverte a eu lieu vers 2h30 du matin samedi 8 août. Des pompiers spécialisés dans les nouveaux animaux de compagnie sont venus le capturer quelques minutes plus tard. "Un voisin qui fait des travaux avait laissé un diable près de l'escalier. Il était à côté. Tout de suite ça a été de grands cris, une grosse peur ! On avait un peu bu alors, forcément, les émotions sont décuplées", raconte la jeune femme de 22 ans. "Au début il ne bougeait pas, on pensait qu'il était mort. Moi, j'ai la phobie des serpents donc je suis montée tout de suite chez moi, mais une amie a bougé le diable et elle a bien vu qu'il était vivant."

L'animal récupéré par les pompiers

Les jeunes femmes ont tout de suite eu le réflexe d'appeler les pompiers pour qu'ils viennent capturer l'animal. "Ils sont arrivés un quart d'heure plus tard. Nous, on les attendait dans mon appartement. Sauf que, quand ils sont arrivés, plus de serpent ! Donc, bien sûr, ça a été le gros flip ! Mais finalement ils l'ont retrouvé recroquevillé derrière une porte et ont pu l'attraper."

Le python a passé la nuit dans une cage, au Service départemental d'incendie et de secours (Sdis), avant d'être pris en charge par les services vétérinaires. N'étant pas pucé, son propriétaire n'a pas encore été identifié. Les pompiers attendent qu'il se manifeste et vienne récupérer l'animal de compagnie.