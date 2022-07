Paris : un homme tué par balle à la terrasse d'un bar du 11e arrondissement, un suspect interpellé

Vers 21h30, deux individus sont descendus d'une voiture et ont tiré, rapporte la préfecture de police de Paris. On ignore pour l'instant leur identité et les motivations de leur acte.

Un homme a été tué par balle devant un bar à chicha de la rue Popincourt, dans le 11e arrondissement de Paris, dans la soirée du lundi 18 juillet. Vers 21h30, deux individus sont descendus d'un véhicule et ont tiré "sur deux individus attablés à la terrasse", rapporte la préfecture de police de Paris. Quatre autres personnes ont été blessées plus légèrement. Toujours selon la préfecture de police, l'un des deux assaillants a été interpellé, le second est lui toujours en fuite. Si on ignore pour l'instant leur identité et les motivations de leur acte, 'hypothèse d'un règlement de comptes est privilégiée.

Sur Twitter, le maire de l'arrondissement, François Vauglin, affirme que ce sont les clients du bar qui ont maîtrisé l'un des deux individus. "La Police nationale recherche très activement le second, écrit-il aussi. Une cellule médico-psychologique sera ouverte dès que possible pour les riverains ou témoins."