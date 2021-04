Paris : un homme tente de s'immoler par le feu à la station de métro Pigalle

La station de métro a été évacuée et le trafic sur la ligne 2, interrompu entre Barbès-Rochechouart et Charles-de-Gaulle-Etoile, doit reprendre vers 21h30, selon la RATP.

Un homme a tenté de s'immoler par le feu à la station de Pigalle, au croisement des lignes 2 et 12 du métro parisien, vers 17h50, a appris franceinfo de source policière et auprès de la RATP, jeudi 15 avril. Le Samu, les pompiers et la police se sont rendus sur place et étaient toujours auprès de la victime, en début de soirée, selon la régie des transports parisiens. Son état de santé n'a pas été communiqué.

La station de métro a été évacuée et le trafic interrompu aux stations Abbesses et Pigalle de la ligne 12 en début de soirée. Le trafic sur la ligne 2, interrompu entre Barbès-Rochechouart et Charles-de-Gaulle-Etoile, doit reprendre vers 21h30, selon la RATP.

[❌ Incident voyageur] 18h58 : Le trafic est interrompu entre Barbès-Rochechouart et Charles-de-Gaulle-Etoile. Reprise du trafic estimée vers 21h30. #ligne2 #RATP — Ligne 2 RATP (@Ligne2_RATP) April 15, 2021

"La RATP tient à faire part de sa vive émotion", a assuré l'une de ses portes-paroles à franceinfo.