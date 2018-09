Paris: un homme s'accroche au coffre d'une voiture pour empêcher le vol de son or

Un homme s'est accroché au coffre d'une voiture, mercredi en plein Paris, pour récupérer l'or que l'on tentait de lui dérober, rapporte France Bleu Paris. Il a pu retrouver son trésor. Le voleur a pris la fuite.

C'est une vente qui ne s'est pas passée comme prévu. Un homme s'est accroché au coffre d'une voiture, en plein Paris, pour récupérer l'or que l'on tentait de lui dérober, rapporte France Bleu Paris.

Les faits se sont produits mercredi 19 septembre dans le 17e arrondissement de la capitale. Tout commence par une transaction sur le site internet de petites annonces "Le Bon Coin". Le vendeur prend rendez-vous avec un particulier devant le restaurant "Le Saint Ferdinand", dans le nord de Paris. Il espère lui vendre trois lingots d'or, d'une valeur de 33 000 euros pièce, une vingtaine de pièces de 20 francs en or qui valent 200 euros chacune, et six pièces de 20 dollars en or, à 1 150 euros l'unité. Un véritable pactole.

La rencontre avec l'acheteur débute bien, mais soudain, ce dernier prend la fuite avec le butin, à bord de sa voiture, une Renault Laguna. Le vendeur, pas du tout disposé à se laisser dépouiller sans réagir, s'agrippe au coffre de la voiture. Il crie et fait signe à deux véhicules de police en patrouille.

Le voleur, sentant l'affaire mal tourner, jette alors l'or par la fenêtre et s'enfuit en direction du périphérique. Le vendeur a donc pu récupérer son bien, avant de déposer plainte au commissariat. Quant au voleur, il est toujours recherché par la police.