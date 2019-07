Paris : un homme abattu à l'arme automatique dans le 10e arrondissement, l'auteur des tirs en fuite

L'arme qui a servi à cette fusillade a été retrouvée dans une poubelle à proximité. Selon une source policière, il s'agirait d'un règlement de comptes.

Un homme a été tué par balles dans le 10e arrondissement de Paris, vendredi 19 juillet, indique une source policière à France 3. Touché par des tirs d'une arme automatique – une kalachnikov –, la victime a succombé à ses blessures. L'auteur des tirs a pris la fuite en voiture. Selon cette même source, il s'agirait d'un règlement de compte.

Un quartier animé de la capitale

L'arme automatique a été retrouvée dans une poubelle proche du lieu des coups de feu. Sur place, les policiers ont retrouvé neuf cartouches.

La fusillade s'est produite entre le passage Hébrard et la rue du Chalet, dans un quartier animé de la capitale, et non loin du quartier de Belleville, où un important dispositif policier a été déployé en prévision de la finale de la Coupe d'Afrique des nations.

Contactée par franceinfo, la préfecture de police de Paris a confirmé qu'une personne avait été touchées par des coups de feu dans le 10e arrondissement, et que l'auteur était en fuite, sans plus de précisions.