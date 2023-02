Paris : un enfant de 5 ans meurt après avoir été renversé dans un square par un véhicule de la Ville

Un garçon de 5 ans est mort jeudi 9 février à Paris après avoir été renversé dans un square par un véhicule des Parcs et jardins de la mairie de Paris, ont appris vendredi franceinfo et France Bleu Paris de source proche et auprès du parquet. Le conducteur, un agent de la ville, a été placé en garde à vue jeudi soir.

Jeudi, un peu avant midi, un enfant a été renversé au square Emmanuel Fleury dans le 20e arrondissement de Paris. Il a été heurté par un véhicule de la ville, en circulation, qui n'a pas pu l'éviter alors qu'il traversait.

Le petit garçon, heurté à la tête, était en arrêt cardio-respiratoire. Secouru une première fois par les pompiers, il est retombé en arrêt cardio-respiratoire une seconde fois. Il a donc été conduit à l'hôpital Necker, accompagné de sa mère. Son pronostic vital était alors engagé. Il est finalement mort à son arrivée à l'hôpital.

Une enquête est ouverte par le parquet de Paris pour "homicide involontaire par conducteur". Les dépistages alcoolémie et stupéfiants réalisés sur l'employé de la ville se sont avérés négatifs.