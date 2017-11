Igor Bogdanoff convoqué devant le tribunal pour "violation de domicile et dégradations légères de biens privés"

Igor Bogdanoff (68 ans) a été convoqué devant le tribunal correctionnel pour "violation de domicile et dégradations légères de biens privés", a appris franceinfo de source judiciaire jeudi 23 novembre. Sa convocation lui a été notifiée jeudi matin, par le parquet de Paris. En attendant sa comparution devant le tribunal, il a été placé sous contrôle judiciaire avec "interdiction d'entrer en contact avec les victimes".

L'ex-petite amie d'Igor Bogdanoff a porté plainte contre l'animateur de télévision pour "violation du domicile" à Paris. Selon le parquet de Paris qui s’appuie sur le témoignage de la victime et des policiers qui sont intervenus, Igor Bogdanoff a tenté, dans la nuit de mardi à mercredi, d’entrer de force dans l’appartement de son ex-compagne, une jeune mannequin de 23 ans, également étudiante en biologie.

Entré de force dans l’appartement

Le couple était séparé depuis quelques temps et, selon Le Parisien, Igor Bogdanoff n’acceptait pas cette rupture. Il aurait tenté d’empêcher son ex-petite amie Julie Jardon, de rentrer chez elle en lui barrant la route. Les forces de l’ordre sont intervenues une première fois en éloignant Igor Bogdanoff. L'ex-animateur de Temps X est revenu plus tard et cette fois-ci, il est entré de force dans l’appartement. Les policiers l'ont placé mercredi matin en garde à vue.