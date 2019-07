Paris : entre 400 000 et 600 000 euros de grands crus dérobés dans un restaurant parisien

150 bouteilles de vin et de champagne grands crus ont disparu.

Au moins 150 bouteilles de vin de grands crus et de champagne ont été volées dans un restaurant parisien étoilé, pour un montant estimé "entre 400 000 et 600 000 euros", a indiqué mardi 2 juillet une source proche du dossier à franceinfo, confirmant une information de RTL.

Les voleurs ont creusé un tunnel