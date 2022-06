Paris : des participants à un escape game pris pour des cambrioleurs et interpellés

Un escape game qui se déroulait dans la soirée du mardi 31 ami à Paris, dans le 11e arrondissement, s'est terminé par une intervention de la police, a appris franceinfo vendredi 3 juin auprès de Michaël Ferrari, le co-gérant de l'escape game WYB immersion qui organisait la session.

Deux joueurs qui défonçaient, dans le cadre du jeu, une porte à coup de pied de biche, ont été interpellés par des policiers de la Brigade anti criminalité. Les policiers ont été appelés par des personnes qui se trouvaient dans un restaurant à proximité et qui croyaient assister à un vrai braquage, a expliqué Michaël Ferrari.

Le thème proposé pour cet escape game, une expérience en immersion avec des comédiens et des actions extrêmes, était "une fausse agence de voyage qui cacherait un laboratoire secret". "Le but c'est d'infiltrer cette agence de voyage et la première action de ce jeu se fait dans la rue en forçant la porte au pied de biche", a détaillé Michaël Ferrari.

Un "quiproquo total"

Les joueurs ont pu entrer dans le local qui tenait lieu d'agence de voyage, "ils ont commencé à mener l'enquête, sur le coup", c'est là qu'"ils ont vu trois personnes entrer pour les interpeller". S'en est suivi alors "le quiproquo total, que ce soit au niveau des joueurs et des policiers". Les participants au jeu "pensaient que les vrais policiers faisaient partie du spectacle et que c'était donc des comédiens".

Pris dans le jeu, les deux joueurs ne se sont pas laissés faire et ont lancé "quelques vannes" aux policiers, ce qui n'était pas du tout du goût des fonctionnaires. Le quiproquo a duré 40 minutes, pendant lesquelles les joueurs sont menottés, interrogés et fouillés, jusqu'à ce que le malentendu se dissipe avec l'intervention de Michaël Ferrari qui explique aux policiers la situation. C'est la première fois que cela arrive, assure le cogérant de l'escape game, qui ne compte pas pour autant changer le scénario de son jeu immersif.