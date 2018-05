Orne : un garçon de 5 ans sauve son père, victime d'un coma diabétique

Le père de famille était allongé dans son lit, ne répondait plus et faisait des "bulles", expliquera son fils de 5 ans à la police qu'il a réussi à joindre.

Un enfant de 5 ans a eu un bon réflexe et a sans doute sauvé la vie de son père qui était en train de faire un coma diabétique, dimanche 13 mai à Glos-la-Ferrière (Orne), à une quarantaine de km au sud de Lisieux, a appris lundi France Bleu Normandie par les pompiers.

Son père, allongé dans son lit, ne répondait plus

Dimanche soir, vers 23h, le petit garçon appelle son père, mais en l’absence de réponse, il décide d'aller le voir. Le père de famille est allongé dans son lit, ne répond plus et "fait des bulles". Le garçon de 5 ans compose le 17 (police), mais il est incapable d’indiquer son adresse précise et son nom aux secours. Les pompiers et les gendarmes vont lui demander alors d’attendre l’arrivée des secours devant l'entrée du domicile et d’agiter les bras dès qu’il aperçoit les gyrophares.

L'appel est géolocalisé

En parallèle, l’opérateur téléphonique sollicité géocalise l’appel. Il faudra 40 minutes aux secours pour apercevoir l’enfant. Le père de famille a été conduit à l’hôpital de L’Aigle, à une dizaine de km au sud de Glos-la-Ferrière. Faute d'une prise en charge rapide, les malaises diabétiques peuvent entraîner la mort.