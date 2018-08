VIDEO. En France, 1 Français sur 6 ne sait pas nager

373 décès

"Tout le monde ne sait pas nager". En effet, 5 % des 15-24 ans et 35 % des 65-75 ans ne peuvent se mouvoir dans l’eau avec aisance. "Il y a des populations qui ne savent pas forcément bien nager et qui viennent ici et qui ne sont pas assez attentives aux risques de la noyade", comme l’explique le maître nageur-sauveteur Yannis Le Guen.

Quelques 373 personnes sont décédées en juillet-août 2018. Les noyades ont principalement lieu à la mer, puis à la piscine et dans les cours d’eau. Situées en bord de mer, les régions les plus touchées sont l’Occitanie, la Province-Alpes-Côtes-d’Azur et la Nouvelle-Aquitaine.

Une question d’âge

Les décès par noyade augmentent avec l’âge. Ainsi, si les moins de 6 ans sont 8 % à se noyer, les plus de 65 ans sont 36 %. Toutefois, il faut savoir qu’un enfant de moins de trois ans peut se noyer en moins de trois minutes dans…20 centimètres d’eau.