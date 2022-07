Vacances d'été : les sauveteurs attentifs pour éviter les noyades

Comme tous les étés, le risque de noyade est grand dans les cours d’eau, très fréquentés en cette saison. Pendant les températures caniculaires, chacun recherche la fraîcheur et beaucoup de Français se baignent. Les policiers arpentent les bords de Loire afin de faire de la prévention. Un adolescent a trouvé la mort, noyé, la semaine dernière.



Une équipe de sauveteurs renforcée

Ailleurs, toutes les plages naturelles ou installées pour la saison estivale sont surveillées par des sauveteurs. "Nous, on est très vigilant et notre attention se porte à la fois sur l’enfant, et aussi sur le discours des parents. Si on voit que l’enfant va trop loin et que malheureusement le parent, pour lui ce n'est pas assez loin (…), à ce moment-là, on leur dit non", décrit un sauveteur au bord d’une plage lyonnaise. 1 500 personnes sont noyées pendant l’été 2021. Les surveillant de baignade doivent donc redoubler de vigilance.