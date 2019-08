Savoir réagir en cas de noyade grâce aux stages "Mini sauveteurs" de la SNSM

Prévention, transmission, secourisme, les sauveteurs de la SNSM (Société Nationale du sauvetage en mer) ne prennent jamais de vacances. Lorsqu'ils ne sont pas en intervention, c'est sur la plage qu'ils enseignent les principes de base. De Boulogne-sur-mer à Arcachon, la tournée des "Mini sauveteurs" sillonne le littoral. L'occasion pour les enfants d'acquérir les gestes qui sauvent et de savoir réagir en cas de noyade.

Plus que quelques jours avant la fin de l’opération mini sauveteurs avec les #SauveteursenMer #SNSM & le @GroupeMacif RDV jusqu’au 9 août sur les plages pour apprendre les gestes de #PremiersSecours Plus d’infos par ici https://t.co/2UHBFYR2CJ pic.twitter.com/6M3he0CD0A — SNSM (@SauveteursenMer) August 3, 2019

Respecter la mer, transmettre les connaissances

La mer peut s'avérer très dangereuse, une noyade est vite arrivée et le plus important est d'agir très vite. Grâce aux exercices pratiques de secourisme, les enfants intègrent rapidement des réflexes et les transmettent à leur entourage. Les stages reposent également sur une pratique consciente et respectueuse de la mer.

Ils retiennent très vite et font passer le message à leurs parents Julia Tourneur Coordinatrice tournée "mini-sauveteurs"

A la fin du stage, les enfants reçoivent un diplôme de "mini sauveteurs", une trousse de premier secours et un bracelet de plage avec indicateur UV.

Recrudescence de noyades en juillet

Ces stages sont bien utiles si l'on en croit les chiffres alarmanst d'accidents en ce début d'été. 60 personnes ont déjà perdu la vie des suites d'une noyade en Juillet. Un chiffre en augmentation par rapport à l'an dernier dû aux épisodes de canicule.

"Il y a à la fois le choc thermique par la température extérieure et la température de l'eau et il y a le fait que beaucoup vont dans les lieux qui ne sont pas aménagés, qui ne sont pas sécurisés, qui ne sont pas surveillés", a souligné jeudi 25 juillet le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner.

La campagne de sensibilisation des risques en bord de mer se pousuit:

- Sables d'Olonne : mardi 6 août de 14 h 30 à 17 h 30, plage de Tanchet, Château-d'Olonne

- La Rochelle : mercredi 7 août de 14 h 30 à 17 h 30, plage des Minimes

- Arcachon : jeudi 8 et vendredi 9 août de 14 h 30 à 17 h 30, plage à droite de la jetée Thiers