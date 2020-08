Saint-Victor-sur-Loire : un baigneur de 21 ans se noie sous les yeux de ses amis

Ils s'apprêtaient à rendre l'embarcation quand trois d'entre eux ont décidé de rejoindre la rive à la nage. Un premier y est parvenu, mais les deux autres se sont retrouvés en difficulté.

Un jeune homme de 21 ans est mort noyé alors qu'il se baignait avec des amis ce samedi soir à Saint-Victor-sur-Loire (Loire) et deux autres jeunes ont été sauvés in extremis, rapporte France Bleu Saint-Etienne Loire dimanche. Les trois jeunes baigneurs faisaient partie d'un groupe de huit qui avaient loué un bateau électrique pour profiter de la base nautique de Saint-Victor-sur-Loire. Ils s'apprêtaient à rendre l'embarcation quand trois d'entre eux ont décidé de rejoindre la rive à la nage. Un premier y est parvenu, mais les deux autres se sont retrouvés en difficulté.

Le corps repêché à plus de dix mètres de profondeur

Les policiers municipaux présents sur la base pour faire respecter les mesures barrières anti-Covid ont plongé et ont pu rattraper un jeune homme avant qu'il ne se noie. Le troisième nageur n'a pas eu cette chance et a coulé sous les yeux de ses amis et de sa famille. Les pompiers ont mis une vingtaine de minutes à le retrouver à cause de l'opacité des eaux et ont repêché son corps à plus de dix mètres de profondeur. Avec le médecin du Samu, ils ont tenté de le réanimer pendant près d'une heure, en vain.

Sept personnes de l'entourage de la victime ont été prises en charge à l'hôpital Nord de Saint-Etienne, sous le choc. Elles doivent être entendues ce dimanche par les policiers en charge de l'enquête.