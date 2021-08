Noyades : le nombre d'accidents en recul par rapport à l'été 2018

Il y a eu 700 noyades accidentelles (mortelles et non mortelles) depuis le 1er juin 2021, un chiffre en baisse de 22% par rapport à la même période en 2018.

Le nombre de noyades accidentelles du 1er juin au 8 août 2021 est en baisse de 22% par rapport à la même période en 2018, date de la dernière enquête Noyades de Santé publique France, a indiqué l'organisme, jeudi 12 août. Sur cette période, 700 noyades ont été recensées, contre 899 en 2018.

Dans cette enquête, Santé publique France recense aussi bien les noyades mortelles que celles qui ont donné lieu à une prise en charge hospitalière. Ainsi, sur les 700 personnes qui se sont noyées accidentellement entre le 1er juin et le 8 août 2021, 168 sont décédées, contre 198 en 2018. L'organisme souligne toutefois que cette différence est "statistiquement non significative".

Les enfants et les personnes âgées particulièrement touchés

Au début de l'été, Santé publique France avait alerté sur une hausse des noyades. À l'époque, l'organisme avait fait le lien avec le relâchement après les confinements dus au Covid-19, mais aussi une dégradation des conditions physiques après une longue période sans activité. Cette tendance s'est inversée à partir de la mi-juillet. Cela pourrait être lié "aux conditions climatiques beaucoup moins favorables à la baignade sur une large partie du territoire métropolitain" à cette période, avance-t-il.

Les plus touchés par les noyades accidentelles sont les moins de 6 ans, essentiellement dans des piscines privées, et les plus de 65 ans, principalement en bord de mer.