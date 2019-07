Meurthe-et-Moselle : le corps du jeune pêcheur porté disparu après être tombé dans une rivière a été retrouvé

Le jeune homme de 18 ans est tombé à l'eau jeudi soir, aux alentours de 21h30, à Pagny-sur-Moselle. Son corps a été retrouvé vendredi.

Le corps d’un jeune pêcheur porté disparu, depuis jeudi 25 juillet à Pagny-sur-Moselle en Meurthe-et-Moselle après être tombé dans l'eau, a été retrouvé dans la Moselle, vendredi, rapporte France Bleu Sud Lorraine.

Des témoins avaient vu tomber un garçon et une jeune fille qui pêchaient jeudi soir le long de la Moselle et avaient alerté les secours. Des gendarmes et des pompiers, dont cinq plongeurs, spécialisés avaient retrouvé rapidement la jeune fille qui a été transportée l'hôpital de Pont-à-Mousson.

Les recherches pour retrouver le jeune garçon ont repris vers 13 heures vendredi et son corps a été retrouvé peu de temps après, à proximité de la zone de disparition. La gendarmerie de Toul est chargée de l'enquête. Dans ce secteur, il y a un peu de courant, mais surtout des trous d'eau qui peuvent aller jusqu'à 10 m de profondeur.