Maîtres-nageurs : des remises à niveau pour protéger les plages cet été

Les formations de sauveteurs se multiplient à l'approche du long week-end de l'Ascension. On attend beaucoup de monde sur les côtes. Et les appels à la vigilance se multiplient. Il y a encore eu deux jeunes qui se sont noyés ce week-end en Méditerranée, près de Narbonne (Aude). Sur les plages de Martigues (Bouches-du-Rhône), c'est la période justement des formations. Des sauveteurs en stage de perfectionnement font la navette entre la mer et la plage par équipes de deux.

1 000 morts l’été dernier

Il y a bien moins de baigneurs à l’autre bout de la France, à Gravelines (Nord). En ce début de saison, les sauveteurs doivent absolument se mettre à jour en se mettant à l’eau. Avoir une bonne forme physique est un bon début, mais l’essentiel est de savoir coordonner ses efforts. L’été dernier, plus de 1 000 baigneurs ont perdu la vie. Ce lourd bilan est majoritairement attribué à la conséquence des différents confinements.