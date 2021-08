Landes : le corps du co-pilote qui a sauté d'un avion de tourisme dans l'océan a été retrouvé

L'homme de 32 ans qui s'est jeté d'un avion en plein vol au large de Biscarrosse a été retrouvé mort mercredi 25 août, rapporte France Bleu Gascogne. L'hypothèse d'un suicide est désormais privilégiée. L'homme a été pris d'un "épisode délirant" selon le procureur de la République de Mont-de-Marsan et s'est jeté de l'appareil. Le pilote, lui, a réussi à poser l'avion sur la page du centre d'essai des missiles des Landes.

Le pilote a pu être entendu par les enquêteurs mercredi matin et a décrit l'enchaînement des faits. Selon lui, son co-pilote a commencé à tenir des propos incohérents et a voulu écraser l'appareil dans l'océan. Alors que le pilote a réussi a reprendre les commandes de l'appareil, le co-pilote a "ouvert le cockpit a une centaine de mètres d'altitude et s'est jeté à l'eau", a précisé le procureur de la République Olivier Janson.