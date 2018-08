Depuis début juin, 1 758 personnes se sont noyées en France, soit deux fois plus que sur la même période en 2015

Ces 1 758 noyades ont causé la mort de 373 personnes en un peu plus de deux mois, soit une augmentation de 12% par rapport à 2015.

Santé Publique France révèle, dans une enquête publiée jeudi 18 juin, que 1 758 noyades ont été dénombrées en France entre le 1er juin et le 9 août, soit deux fois plus que sur la même période en 2015 (858 noyades). Selon l'organisme, "cette augmentation peut s'expliquer pour partie par des conditions climatiques en termes de températures et d'ensoleillement particulièrement favorables à la baignade et pour partie par une amélioration du système de surveillance des noyades". L'enquête Noyades 2018 recense toutes les noyades "suivies d'une prise en charge hospitalière ou d'un décès".

Selon l'étude de Santé Publique France, ces noyades ont causé la mort de 373 personnes. Cela représente une augmentation de 12% par rapport à 2015, où 329 personnes avaient perdu la vie après une noyade.

Sur ces 1 758 noyades, 902 sont accidentelles, 84 sont intentionnelles et 772 sont d'origine encore indéterminée (en cours d'investigation). Chez les moins de 6 ans, "on observe une augmentation des noyades accidentelles en 2018 par rapport à 2015", explique Santé Publique France. Cependant, les noyades suivies de décès n'augmentent pas dans cette tranche d'âge. "La majorité de ces décès (80%) a lieu en piscine privée familiale", détaille l'organisme. Les noyades accidentelles dans les autres classes d'âge ont évolué de manière "moins marquée" entre 2015 et 2018.