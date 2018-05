Nord : une fillette de trois ans meurt noyée, un adolescent toujours activement recherché

La gendarmerie a diffusé un appel à témoins pour retrouver Florian, cet adolescent de 14 ans, déficient mental, qui a disparu après la découverte du drame, selon nos confrères de France Bleu Nord.

Un adolescent de 14 ans est toujours activement recherché mardi 22 mai après qu'une petite fille de 3 ans est morte noyée, lundi après-midi, à Mairieux (Nord), près de Maubeuge, rapporte France Bleu Nord. La gendarmerie a diffusé un appel à témoins pour retrouver Florian, cet adolescent de 14 déficient mental qui a disparu après la découverte du drame.

Les secours n'ont pas pu la réanimer

La fillette de 3 ans a été retrouvée inconsciente, lundi vers 15 heures, dans un cours d'eau situé au fond du jardin de ses grands-parents. Les secours n'ont pu la réanimer, malgré l'intervention rapide d'un hélicoptère du Samu, venu de Lille.

Peu de temps après, une grande opération de recherches a été lancée pour retrouver Florian, un adolescent âgé de 14 ans et déficient mental, placé dans cette famille. Il pourrait être le seul témoin de la noyade de la fillette. Une vingtaine de gendarmes, dont la brigade cynophile, sont à sa recherche depuis lundi soir.

Une enquête a été ouverte

Selon l'appel à témoins diffusé par la gendarmerie de Bavay (Nord), qui montre la photo d'un jeune garçon aux yeux bleus et aux cheveux courts, Florian est "vêtu d'un pantacourt gris, d'un t-shirt blanc, avec probablement des baskets boueuses". Les témoins sont appelés à contacter le 17. On ne sait pas quel rôle exact aurait pu jouer ce témoin dans la mort de la fillette. Une enquête a été ouverte et ne concerne que des faits de découverte de cadavre.