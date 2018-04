Nord : disparition inquiétante d'une jeune adolescente de 13 ans depuis mercredi à Wambrechies

La jeune fille mesure 1 mètre 53, de corpulence mince. La mineure a les yeux bleus et les cheveux longs et lisses, a appris franceinfo vendredi.

Un avis de recherche a été lancé par la police pour tenter de retrouver une jeune adolescente de 13 ans, indique vendredi 27 avril au soir la police nationale de Lille sur le réseau social Twitter. Angélique Six, a disparu de la ville de Wambréchies, à une dizaine de kilomètres à l'ouest de Roubaix (Nord) mercredi vers 16h30, après avoir laissé un mot disant qu’elle allait rejoindre des amies.

La jeune fille mesure 1 mètre 53, de corpulence mince. La mineure a les yeux bleus et les cheveux longs et lisses. Angélique portait le jour de sa disparition, un jean bleu, un tee-shirt et des baskets. Si vous avez des informations, contactez le commissariat de Lille au 03 62 59 80 31 ou 32 (le jour) ou 83 60 ou 61.