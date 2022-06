Nice : le conducteur ivre d'un camion volé fonce sur un trottoir, blessant grièvement un homme

Un individu, au volant d'un camion volé, a foncé sur un trottoir de la promenade des Anglais, à Nice (Alpes-Maritimes), mercredi 22 juin, a appris France Télévisions de source policière. Percutant un banc, le camion a blessé grièvement un homme. Selon cette même source, la victime est en urgence absolue et le chauffeur a été interpellé.

D'après nos informations, il ne s'agit pas d'un acte terroriste, mais d'un accident. "A 8 heures, un individu ivre s'est emparé d'un camion de pompage au niveau des Ponchettes et a percuté un banc", a précisé le maire LR de Nice, Christian Estrosi, sur Twitter.

