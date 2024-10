Sète : le récit d'un naufrage meurtrier

Un homme est décédé en mer, à Sète, dans l'Hérault, mercredi 9 octobre. Un autre homme, qui s'est retrouvé bloqué sous la coque de son bateau, témoigne.

À Marseillan (Hérault), un moniteur de pêche est un miraculé. Mercredi 9 octobre, près du port, son bateau se retourne, au milieu de vagues de plusieurs mètres. Il se retrouve bloqué sous la coque. "Je me suis vu partir, je n'arrivais pas à sortir (…) j'ai tiré, je me suis arraché la veste et je suis remonté", témoigne Ludovic Arnal, moniteur guide de pêche. Lui et ses deux clients sont à l'eau et peinent à rejoindre le rivage. "À chaque fois, j'avais les vagues qui me prenaient, qui me secouaient", confie Sébastien Bruno, habitant de Mèze (Hérault).

Une houle puissante

Ils sortent indemnes de cette mer déchaînée sur le littoral de l'Hérault. Mercredi, même les sauveteurs de la SNSM semblaient impressionnés par la puissance de la houle. En tout, trois bateaux ont chaviré. Un homme de 63 ans est décédé en mer. "Ils auraient pu rentrer plus tôt. Il a dit qu'ils faisaient juste un petit tour et qu'ils revenaient", regrette Laurence Nicaud, amie de la victime, toujours sous le choc. Le frère de la victime se trouvait aussi sur le bateau. Il a été secouru, puis hospitalisé. Le maître de port a tout vu, mais n'a rien pu faire.

