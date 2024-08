En Sicile, les plongeurs remontent quatre corps de l'épave du voilier de luxe naufragé lundi

Les plongeurs continuent d'explorer, mercredi 21 août, l'épave du Bayesian en Sicile (Italie). Les corps de quatre personnes, sur les six portées disparues depuis le naufrage lundi du yacht de luxe du magnat britannique de la tech, Mike Lynch, ont été retrouvés en début d'après-midi, a appris la BBC auprès de la protection civile italienne. Ces corps, non identifiés à ce stade, portent le bilan des victimes du naufrage – causé par une tempête soudaine – à cinq morts, après la découverte lundi près de l'épave d'un premier homme décédé. D'après plusieurs médias, il s'agissait de la dépouille du cuisinier de bord, né au Canada, mais citoyen de l'île d'Antigua.

Les plongeurs participant aux opérations de recherche, après ce naufrage, avaient réussi à entrer dans l'épave du voilier de luxe mardi. "Une opération longue et compliquée", ont décrit les pompiers. Le voilier se trouve en effet à 50 mètres de profondeur et à 700 m du port de Porticello. Mercredi, par une mer calme, les plongeurs ont rejoint la zone de recherche à bord de petits canots pneumatiques, se relayant par équipes de deux. Toutefois, un responsable des garde-côtes, le capitaine Vincenzo Zagarola, avait déclaré dès mardi à la radio italienne qu'il était "difficile d'imaginer" que les recherches puissent bien se terminer. Au total, sur les 22 passagers et membres d'équipage qui se trouvaient à bord du voilier, 15 personnes ont été secourues et deux sont toujours portées disparues.