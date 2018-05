Nantes : un enfant de 5 ans fugue de chez lui, prend le bus et est retrouvé à la gare

Le petit garçon avait échappé à la vigilance de sa maman, pendant que celle-ci prenait une douche.

Un enfant de 5 ans a occasionné un vent de panique à Nantes lundi 14 mai. Comme le rapporte France Bleu Loire Océan, vers midi, alors que sa maman sort de sa douche, elle constate que son fils de 5 ans n'est plus dans l'appartement et que la porte d'entrée qui était pourtant fermée à clef de l'intérieur est ouverte.

Effrayée, la maman alerte la police qui mobilise quatre équipages et un chien pisteur. Le quartier des Dervallières est passé au peigne fin. Finalement, 1h30 plus tard, l'enfant est retrouvé par un agent de sécurité de l'autre côté de la ville, dans le souterrain de la gare de Nantes. La police explique qu'il n'y a aucune tentative d'enlèvement derrière cette incroyable histoire, l'enfant a juste fugué.

L'enfant connaissait le trajet jusqu'à la gare

Le petit garçon scolarisé en maternelle a pris le bus qui se situe au pied de son immeuble, 7 étages en dessous, et a pris la direction de la gare. Il connait le trajet, comme l'explique France Bleu Loire Océan, il est habitué à prendre le train car son père habite en région parisienne.

L'enfant a tout de même pu prendre le bus et parcourir un trajet domicile-gare de près d'une demi-heure sans attirer l'attention.