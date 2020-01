Nantes : un adolescent en garde à vue après la découverte du corps d'une jeune femme de 19 ans

En garde à vue, l'homme nie toute responsabilité. Pour l'instant, aucun élément ne permet de le considérer comme un suspect sérieux selon le procureur de la République de Nantes.

Un adolescent de 17 ans, dont la garde à vue a été prolongée lundi 27 janvier, est entendu depuis dimanche à Nantes au sujet de la mort d'une jeune femme de 19 ans, à Orvault, a rapporté France Bleu Loire Océan. Le corps de la jeune femme a été découvert sans vie, immergé dans la baignoire de l'appartement familial, samedi, vers 16h, par sa mère qui s'était absentée plusieurs heures.

Le suspect est "un flirt de la victime"

Selon les premiers éléments révélés par le procureur de la République de Nantes, Pierre Sennès, l'adolescent interpellé dimanche est "un flirt de la victime". Il a été arrêté, alors qu'il se rendait chez la victime où il s'était déjà rendu la veille. Les enquêteurs l'interrogent donc sur "leurs relations ou encore la vie de la victime". Pour autant, d'après le procureur, aucun élément ne permet de le considérer comme un suspect sérieux. Il conteste toute implication dans la mort de la jeune fille.

L'autopsie, qui n'a pas permis de déterminer la cause de la mort, a écarté un possible problème de santé de la victime. Le corps présente "des hématomes et des traces de brûlures à un bras". Il n'y a pas de trace de lutte dans l'appartement, ni d'effraction sur la porte du logement.

Des prélèvements doivent être analysés, notamment pour explorer les pistes de l'étouffement ou de la noyade et préciser s'il y a eu une agression sexuelle. Pour l'instant, "aucun élément ne permet de faire pencher les enquêteurs vers un suicide", assure Pierre Sennès.