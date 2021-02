Mulhouse : Aurélien Roellinger condamné à 25 ans de réclusion criminelle pour un incendie qui avait fait six morts

Aurélien Roellinger a été condamné, jeudi 4 février, à 25 ans de réclusion criminelle par la cour d'assises du Haut-Rhin, rapporte France Bleu Alsace. Il a été reconnu coupable d'avoir volontairement déclenché un incendie dans un immeuble à Mulhouse, quartier Bourtzwiller, en octobre 2017.

Cet incendie avait fait six morts dont quatre enfants. Sa peine est assortie d'une période de sûreté des deux tiers. L'avocate générale avait requis à l'encontre d'Aurélien Roellinger une peine de 30 ans de réclusion criminelle.

"J’ai été horrible ce jour-là"

Lors des audiences, Aurélien Roellinger avait raconté cette soirée d’octobre où il rentrait chez lui dans le quartier Bourtzwiller de Mulhouse après une soirée bien arrosée. Il a expliqué qu'il avait été excédé par la présence d’une poussette dans le sous-sol et qu'il avait "pété un plomb". "J’ai allumé les prospectus dans la poussette et je suis parti me coucher. Réveillé ensuite par un bruit j’ai ouvert la porte j’ai vu les fumées et j’ai tout de suite compris, c’est ma faute, ça a dépassé tout ce que je voulais, j’ai été horrible ce jour-là", avait-il reconnu.