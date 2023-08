Mort du principal d'un collège à Lisieux : ce qu'il faut retenir de la conférence de presse du procureur de la République de Caen

Les deux jeunes interpellés mercredi, qui ont avoué s'être introduits dans l'établissement scolaire avant l'arrivée du proviseur, vont être déférés devant un juge d'instruction dans la soirée.

Le mystère autour des causes de la mort de Stéphane Vitel reste entier. Le procureur de la République de Caen s'est exprimé lors d'une conférence de presse, mercredi 16 août, après le décès du principal du collège Pierre-Simon de Laplace, à Lisieux, retrouvé mort vendredi dans son établissement. Cette conférence de presse intervient alors que deux jeunes, dont un mineur, ont été interpellés et placés en garde à vue mercredi pour s'être introduits dans le collège.

Les deux jeunes hommes n'étaient plus dans le collège à l'arrivée du principal

Après leur interpellation mercredi, ces deux jeunes hommes, âgées de 17 et 19 ans, assuraient avoir quitté les lieux avant l'arrivée du principal Stéphane Vitel. Une version confirmée par le procureur Joël Garrigue en conférence de presse. "Les vérifications sur le téléphone du jeune mineur nous ont permis d'établir qu'a priori, ils n'étaient plus sur les lieux au moment où monsieur Vitel s'y est rendu". Le principal s'était rendu dans son établissement après le déclenchement d'une alarme anti-intrusion. "Il est tout à fait possible que ce soient eux qui l'aient déclenché", a-t-il ajouté.

Les deux suspects vont être mis en examen pour leur intrusion dans l'établissement scolaire

Les deux suspects vont être déférés devant un juge d'instruction mercredi soir. Le parquet a demandé leur mise en examen pour "intrusion dans l'enceinte d'un établissement scolaire" et pour "dégradations en réunion de biens d'utilité publique". "Le but de l'instruction ouverte est de déterminer les circonstances exactes de son décès et de savoir si ce décès est le résultat d'un meurtre ou d'une cause naturelle", a précisé le procureur de la République.

Les causes du décès restent incertaines

Le procureur Joël Garrigue a affirmé mercredi que l'autopsie de Stéphane Vitel a révélé des "lésions cutanées assez minimes" et "un traumatisme crânien", qui ne seraient "pas la cause du décès". L'autopsie a également permis de détecter "un œdème pulmonaire associé à une pathologie cardiovasculaire ancienne, a priori qui n'aurait pas été traitée", ajoute le procureur, précisant que des analyses complémentaires "sont en cours" pour établir les causes du décès.