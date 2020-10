Mort de Victorine Dartois en Isère : où en est l'enquête ?

La jeune femme de 18 ans est morte noyée dans un ruisseau près de Villefontaine où elle habitait, mais la cellule d'enquêteurs créée lundi doit encore lever le voile sur de nombreuses questions.

Après le temps des hommages et du recueillement, celui de la recherche de la vérité. Plus d'un millier de personnes ont assisté, mercredi 7 octobre, aux obsèques de Victorine Dartois, une jeune femme de 18 ans disparue le 26 septembre dernier et retrouvée morte deux jours plus tard dans un ruisseau à Roche, près de Villefontaine (Isère).

Si on sait désormais qu'elle a succombé à une noyade "avec intervention d'un tiers", le scénario du drame est encore inconnu. Lundi, une information judiciaire contre X a été ouverte pour "enlèvement, séquestration et meurtre", trois juges d'instruction désignés et une cellule dédiée de 10 enquêteurs, créée. Franceinfo vous résume ce que l'on sait de l'avancée des investigations.

Son parcours est mieux connu

Si l'on ignore encore s'il sera déterminant pour élucider le meurtre, le déroulé des heures précédant la disparition de la jeune femme, le 26 septembre, est connu avec plus de précisions. Un ami de Victorine, interrogé par Le Parisien, explique qu'elle a passé son samedi après-midi avec lui et trois autres amis dans un centre commercial en plein air à Villefontaine. "On n'a rien acheté, on a juste flâné", et mangé dans une crêperie où travaillent des connaissances de l'adolescente, explique-t-il au journal. Lequel dit avoir, de plusieurs sources, la confirmation que "la plupart" des images de vidéosurveillance du centre commercial ont été saisies par les enquêteurs.

C'est au retour de cette sortie que Victorine rate, à 18h45, le bus qui doit la ramener chez elle. Elle choisit, explique son ami, de rentrer à pied, une option plus courte que d'attendre le prochain passage du bus. Là encore, ce récit est corroboré par une caméra de surveillance, explique Le Parisien.

Sur le chemin, elle traverse plusieurs lieux décrits au journal par des riverains comme peu rassurants – un chemin mal éclairé, le parking d'un stade – et passe un coup de fil à des proches, "sans évoquer la moindre crainte ou suspicion", assure Le Parisien. Un peu plus loin, elle arrive sur une rue menant à son domicile. Un chien de la gendarmerie y flaire les dernières traces de Victorine, notamment près d'un conteneur à ordures, situé, explique le quotidien, à une trentaine de mètres seulement du point où son corps sera découvert, deux jours plus tard, dans un ruisseau peu visible depuis la rue.

L'autopsie écarte l'idée d'une mort accidentelle

Mercredi 30 septembre, le procureur de la République adjoint de Grenoble, Boris Duffau, avait dévoilé les conclusions de l'autopsie de Victorine Dartois. Elles "évoquent une mort par noyade avec intervention d'un tiers", avait-il expliqué, notant la présence "de multiples ecchymoses internes" qui témoignent du rôle d'une personne extérieure dans sa mort. "La piste de l'accident peut être écartée", avait conclu l'avocate de la famille, Kelly Monteiro, sur BFMTV.

Par ailleurs, "aucune trace de violence sexuelle n'a été constatée" lors de l'autopsie, a ajouté le procureur adjoint. Cependant, il "n'est pas pour autant possible à ce stade de l'enquête d'écarter cette hypothèse", a-t-il ajouté.

Une nouvelle cellule d'enquêteurs a été créée

Lundi, l'enquête a connu une nouvelle étape, avec l'ouverture d'une information judiciaire contre X, des faits d'"enlèvement, séquestration et meurtre". Trois juges d'instruction ont été chargés de la conduite des investigations, "en raison de la gravité des faits et de la complexité de l'affaire", a expliqué le procureur adjoint.

Cette évolution s'est accompagnée de la création d'une cellule de 10 enquêteurs au sein de la gendarmerie de l'Isère, dont la mission est de faire la lumière sur la mort de la jeune femme. Elle a été baptisée "HOmRoche", contraction d'"homicide" et de la commune de Roche, où le corps a été découvert. Une source décrite comme "proche de l'enquête" affirme au Parisien qu'une centaine de scellés ont été analysés ou vont l'être. Le sac à main de Victorine, retrouvé près du corps, en fait notamment partie, toujours selon le quotidien. De même que les déchets du conteneur repéré par un chien de la gendarmerie non loin du corps, ajoute Le Dauphiné libéré.

Avant la création de cette cellule, l'enquête avait mobilisé une quarantaine d'enquêteurs chaque jour depuis la disparition. Lundi, le commandant de la section de recherches de Grenoble indiquait que 130 témoins avaient été auditionnés et 662 personnes "contactées dans l'enquête de voisinage". Un numéro vert avait également été mis en place (le 0800 200 142), qui avait reçu lundi 305 appels ayant "fait l'objet de vérifications systématiques" a-t-il assuré.

Par ailleurs, les patrouilles de jour et de nuit "ont été doublées dans le secteur de Villefontaine", a ajouté le général Yann Tréhin, commandant du groupement de gendarmerie de l'Isère.

Aucune piste n'a été officiellement évoquée

Si l'avancée de l'enquête a permis d'écarter certains scénarios, comme celui d'un accident ou d'un suicide, aucune piste n'a été jusqu'ici avancée publiquement par les enquêteurs. Aucune interpellation n'a eu lieu.

Un certain nombre de zones d'ombre subsistent. Ainsi, l'autopsie n'a pas permis de déterminer avec certitude la date et l'heure exacte de la mort de Victorine Dartois, expliquait lundi le procureur de Grenoble, Eric Vaillant. On ignore également si c'est bien dans le ruisseau où elle a été découverte que la victime s'est noyée – des prélèvements d'eau du cours d'eau doivent être comparés à celle retrouvée dans l'organisme de la jeune victime, explique Le Parisien.