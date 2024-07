Meurtre de Célya : ce que l'on sait de l'affaire, dans laquelle le beau-père de l'enfant a été interpellé

Célya, une fillette de 6 ans, a été retrouvée morte dans un bois de Seine-Maritime, tard dans la soirée du vendredi 12 juillet, après le déclenchement du dispositif Alerte enlèvement. Le principal suspect, le compagnon de sa mère, a été interpellé tôt samedi matin. Le procureur de la République à Rouen donnera une conférence de presse à midi. Franceinfo résume ce que l'on sait de cette affaire.

La mère de Célya a donné l'alerte

La mère de la fillette a alerté les gendarmes aux alentours de 18 heures, vendredi, a appris franceinfo auprès de la gendarmerie. Elle rapporte avoir été agressée par son compagnon, qui a pris la fuite avec l'enfant. La femme, âgée de 42 ans, déclare être sortie de sa maison, à Saint-Martin-de-l'If, à une trentaine de kilomètres au nord-ouest de Rouen, mais que sa fille de 6 ans est restée à l'intérieur. Arrivés sur place, les gendarmes constatent que l'homme est parti, emmenant avec lui la fillette. Selon la gendarmerie, Célya est alors "potentiellement en danger".

Les gendarmes déploient alors un important dispositif de recherche, en Seine-Maritime et dans les départements limitrophes, pour bloquer les axes de circulation. Une centaine de gendarmes sont mobilisés, ainsi que la gendarmerie mobile et plusieurs équipes cynophiles.

Le plan Alerte enlèvement déclenché vendredi soir

Le dispositif Alerte enlèvement est déclenché autour de 21h30. "Célya, âgée de 6 ans, de type européen, cheveux châtain foncé mi-longs, yeux marron, portant une robe licorne de couleur noire, mesurant 1,10 m, a disparu de son domicile de Saint-Martin-de-l'If", peut-on lire dans le document diffusé par le ministère de l'Intérieur. Des informations concernant le suspect apparaissent aussi. "Elle est susceptible d'avoir été enlevée par le compagnon de sa mère : homme âgé de 42 ans, 1,80 m, corpulence très maigre, cheveux châtain, yeux bleus, circulant à bord d'une Golf bleu marine immatriculée 7189 WM 76", précise l'alerte.

Le corps de Célya découvert dans la nuit

A 00h43, le ministère de la Justice annonce sur X que le "corps sans vie" de Célya a été retrouvé. L'alerte enlèvement est levée.

Le corps sans vie de Célya a été retrouvé. Sur décision du parquet de Rouen, il est mis fin à l'alerte enlèvement.



Merci à tous pour votre aide. pic.twitter.com/TVWdwO8OWS — Ministère de la Justice (@justice_gouv) July 12, 2024

Peu après 22 heures, un "riverain informé par l'alerte enlèvement, a permis de localiser le véhicule", a expliqué le procureur de la République, Frédéric Teillet. "Les recherches des gendarmes ont ensuite conduit à la découverte du corps sans vie de l'enfant, dans un bois à proximité du véhicule", a-t-il ajouté.

La mère "qui a été victime des premières violences, est actuellement hospitalisée mais ses jours ne sont pas en danger", a encore détaillé le procureur.

Le suspect interpellé samedi matin

L'homme soupçonné d'avoir enlevé et tué Célya a été interpellé et placé en garde à vue quelques heures plus tard. "Les gendarmes ont retrouvé et interpellé vers 6 heures le principal mis en cause", le compagnon de la mère de l'enfant, "à proximité du lieu de découverte de sa voiture, dans un bois de Saint-Martin-de-l'If", a détaillé samedi la gendarmerie.

Cet homme, qui est connu de la justice, souffre de troubles du comportement, affirme une source proche de l'enquête à franceinfo. Le couple n'avait pas été signalé pour des violences intrafamiliales.