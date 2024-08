Mort d'un gendarme lors d'un refus d'obtempérer : un hommage national sera présidé par Gérald Darmanin lundi à Nice

Un hommage national, présidé par le ministre de l'Intérieur démissionnaire Gérald Darmanin, sera rendu lundi à Nice au gendarme Eric Comyn, mortellement blessé par un conducteur récidiviste dans les Alpes-Maritimes lors d'un contrôle routier, a appris franceinfo auprès du ministère de l'Intérieur, vendredi 30 août. Lors d'une cérémonie à Mandelieu-la-Napoule, où était basé le peloton motorisé auquel appartenait son époux, Harmonie Comyn avait accusé "la France" d'avoir "tué [son] mari par son insuffisance, son laxisme et son excès de tolérance".

Le drame s'est produit vers 20h40 lundi 26 août, quand une personne à bord d'une BMW noire a refusé un contrôle, selon la gendarmerie. Le véhicule a violemment percuté Eric Comyn alors qu'il procédait avec ses collègues à un banal contrôle routier à une bretelle de sortie de l'autoroute A8. Adjudant membre du peloton motorisé de gendarmerie, il était âgé de 54 ans et père de deux enfants.

Arrêté à Cannes dans la nuit, le suspect de 39 ans présentait un taux d'alcoolémie positif. Il a été présenté à un juge d'instruction, mis en examen, notamment pour "meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique", et placé en détention provisoire. Il a déjà 10 condamnations à son casier judiciaire et été interpellé deux fois pour conduite en état d'ivresse et/ou sous stupéfiants. Le mis en cause "affirme avoir percuté le gendarme involontairement et, pris de panique, avoir quitté les lieux", selon le parquet de Grasse.