Mort d'Antoine Alléno : le suspect présenté à un juge ce mercredi en vue d'une éventuelle mise en examen

L'homme soupçonné d'avoir tué Antoine Alléno en le renversant dans la nuit de dimanche à lundi à Paris va être présenté à un juge d'instruction mercredi 11 mai en vue de son éventuelle mise en examen, a indiqué le parquet de Paris à franceinfo.

"L'intéressé a été déféré mardi soir pour l'ouverture d'une information judiciaire ce jour [mercredi] des chefs d'homicide et blessures involontaires aggravés (état d'ivresse et conduite malgré permis de conduire annulé), dégradations, violences volontaires, vol et délit de fuite", ajoute-t-il.

L'homme est soupçonné d'avoir percuté le restaurateur de 24 ans avec une voiture volée.

Antoine Alléno est le fils du chef multiétoilé Yannick Alléno, à la tête du Pavillon Ledoyen dans le 7e arrondissement à Paris. Ils avaient ouvert le restaurant Burger Père et Fils, dans le 7e arrondissement, qui est fermé jusqu'à nouvel ordre.