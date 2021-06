Morbihan : un adolescent tue son père violent et diffuse la vidéo

Un jeune homme de 17 ans a tué son père de plusieurs coups de couteaux, samedi 5 juin à Ploeren (Morbihan), indique lundi 7 juin France Bleu Armorique. "Sitôt les faits commis", il a envoyé "une vidéo de la scène de crime à une quarantaine de destinataires sur les réseaux sociaux", explique le procureur de la République de Vannes, François Touron.

L'adolescent s'est constitué prisonnier

C'est l'adolescent lui-même qui a prévenu les gendarmes en les appelant vers 23h30. Il leur a confirmé "avoir volontairement tué son père de plusieurs coups de couteaux", selon le procureur. Le jeune homme avait beaucoup bu avant d'arriver dans la soirée au domicile de son père, qui vivait seul depuis plusieurs semaines. Il s'est rendu dans la cuisine où il a pris deux couteaux, a réveillé son père et lui a asséné plusieurs coups mortels.

L'adolescent a déclaré aux enquêteurs qu'il voulait mettre un terme au "comportement agressif et violent de son père sur fond de problématique alcoolique et à la souffrance que ce comportement engendrait pour sa famille", explique le procureur de Vannes. Son épouse avait d'ailleurs déposé plainte et quitté le domicile conjugal avec ses deux enfants depuis plusieurs semaines. À la suite de cette plainte, une enquête pénale avait été diligentée le 12 mai dernier.