Montpellier : un homme grièvement blessé à l'arme blanche alors qu'il portait secours à deux jeunes femmes

Il est intervenu alors que les deux femmes se faisaient importuner par les deux hommes, qui l'ont ensuite agressé.

Un homme d'une vingtaine d'années a été grièvement blessé au couteau dimanche soir à Montpellier (Hérault), alors qu'il voulait porter secours à deux jeunes femmes importunées par deux autres hommes, a appris franceinfo lundi 22 juillet, confirmant une information de RTL.

Vers 23h45, le jeune homme, qui attendait le tramway près de la gare, a vu deux autres hommes sortir d'une voiture et importuner deux femmes qui se trouvaient près de lui. Il est alors intervenu et a demandé aux agresseurs de partir. L'un d'entre eux a sorti un couteau et a blessé au bras gauche la victime. Cette dernière a été transportée à l'hôpital, son pronostic vital est engagé.

Les deux agresseurs ont pris la fuite avant l'arrivée de la police. L'enquête a été confiée à la sûreté départementale de l'Hérault. Elle va notamment s'appuyer sur l'exploitation des images de vidéosurveillance.