Montpellier : un adolescent tué en pleine rue d'un coup de couteau, six personnes interpellées

Un adolescent de 16 ans a succombé à ses blessures après avoir été blessé d'un coup de couteau lors d'une rixe en pleine rue non loin du lycée Jules Guesde, mardi 6 février vers 18h45, ont appris France Bleu Hérault et franceinfo de source policière mercredi 7 février. "L'altercation a eu lieu entre deux groupes de jeunes hommes et filles qui s'étaient retrouvés sur place", précise pour sa part le parquet de Montpellier dans un communiqué. Six personnes ont été interpellées.

L'adolescent "qui faisait partie de l'un des deux groupes" a été "poursuivi par plusieurs individus dont l'un porteur d'un casque et ayant également participé à l'altercation", ajoute le parquet. "Il était rattrapé après une course d'une centaine de mètres et l'individu casqué lui portait un coup avec une arme blanche au niveau du thorax puis prenait la fuite."

Une attaque sur fond de rivalité sentimentale

La victime a été transportée dans un état grave au CHU de Montpellier, le garçon est décédé dans la nuit. La victime "demeurait dans l'Hérault, en dehors de la métropole montpelliéraine", indique le parquet.

Selon les premiers éléments de l'enquête, l'adolescent a été poignardé sur fond de rivalité sentimentale, a appris franceinfo de source proche du dossier. Cinq personnes âgées de 15 à 21 ans ont été interpellées, indique le parquet, une sixième personne "s'est spontanément" présentée cette nuit et a été placée en garde à vue.