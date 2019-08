Montbéliard : un voleur de montre connectée identifié grâce à la géolocalisation

Le propriétaire de la montre connectée est parvenu à géolocaliser le voleur grâce à son application. Prévenue, la police perquisitionne le domicile de l'indélicat et retrouve dans sa chambre l'ensemble des affaires dérobées.

Un adolescent de 16 ans a été interpellé jeudi 22 août à Audincourt, dans le Doubs, dans une affaire de vol à la roulotte, rapporte France Bleu Belfort-Montbéliard. C'est l'outil de géolocalisation de la montre connectée subtilisée dans une voiture qui a permis son identification. Le lundi 19 août vers 22h30, le jeune homme cambriole deux voitures stationnées sur le parking de l'Arena, le complexe sportif de Montbéliard. Circulant à vélo, il repère les deux véhicules non verrouillés dans lesquels il récupère une pochette Prada, des écouteurs sans fil AirPods, un ordinateur et la montre connectée Apple Watch.

Dans la chambre, l'ensemble du butin

Le lendemain du vol, après être allé déposer plainte, le propriétaire de la montre connectée est parvenu à géolocaliser le voleur grâce à son application. Prévenue, la police perquisitionne le domicile et retrouve dans la chambre du voleur l'ensemble des affaires dérobées, à l'exception de la montre connectée que le voleur a dit avoir "cassée et jetée". Déjà connu des services de police pour des affaires similaires, le jeune homme a été placé en garde à vue et a reconnu les faits. Il sera convoqué devant le juge pour enfant le mercredi 9 octobre pour vol en récidive.