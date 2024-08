Paris : le corps d'une femme de 21 ans découvert dans un appartement du 18e arrondissement, un homme a été interpellé

Le corps d'une femme de 21 ans a été découvert dans un appartement situé dans le 18e arrondissement de Paris, indique ce mardi le parquet de Paris à l'agence Radio France. De source proche du dossier à franceinfo, le corps a été découvert dans la nuit de lundi à mardi. Il présentait un hématome sur la pommette gauche et du sang au niveau du cou. À ses côtés, se trouvait un homme dans un état semi-comateux qui a été interpellé et placé en garde à vue différée. Il a d'abord été transporté à l'hôpital pour des examens et des prélèvements relatifs à l'alcoolémie et aux stupéfiants.

Les premiers éléments de l'enquête révèlent que la victime était accréditée aux Jeux de Paris 2024 et qu'elle a disparu après avoir assisté à la cérémonie de clôture au Stade de France dimanche soir.

La victime aperçue pour la dernière fois dans la nuit de dimanche à lundi

Toujours de source proche du dossier, lundi vers 19h, un signalement pour disparition inquiétante a été effectué au commissariat du 18e arrondissement. La victime avait été vue pour la dernière fois dans la nuit de dimanche à lundi, vers 1h du matin, sur le boulevard Ney dans le 18 arrondissement de Paris. Lundi, vers 23h, la famille de la jeune femme a signalé avoir reçu un message d'une connaissance indiquant que le compagnon de la victime avait fait une "connerie", précise cette même source. La police s'est alors rendue au domicile du suspect dans le 18e arrondissement, où ils ont trouvé le corps de la jeune femme.

Le parquet de Paris indique qu'une enquête est ouverte pour "homicide volontaire". Elle a été confiée au deuxième district de police judiciaire de Paris.