Nord : plus d'un an après le meurtre d'un maraîcher, trois hommes ont finalement été interpellés

Deux d'entre eux étaient déjà en prison pour une autre affaire. L'enquête a donc duré 14 mois.

Plus d'un an après le meurtre d'un maraîcher à Bousbecque (Nord), trois hommes ont finalement été interpellés et mis en examen, rapporte vendredi 16 décembre France Bleu Nord. Les suspects – âgés entre 30 et 40 ans – ont été retrouvés grâce à des images de vidéosurveillance et des relevés téléphoniques. Deux d'entre eux étaient déjà incarcérés pour des vols notamment. Le troisième a été arrêté à Roubaix, le 6 décembre dernier, lors d'une vague d'interpellations.

Un butin de 700 euros

Le 24 septembre 2021, l'ancien maraîcher connu dans la commune, âgé de 70 ans, avait été tué par balle à son domicile lors d'un cambriolage. Les cambrioleurs avaient alors pris la fuite avec 700 euros. Son épouse, âgée de 68 ans était également présente au moment du meurtre. Elle a avait été retrouvée saine et sauve mais très choquée.