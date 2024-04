Mort de Matisse à Châteauroux : les dessous du drame

Samedi 27 avril, un adolescent de 15 ans a trouvé la mort, poignardé à plusieurs reprises à Châteauroux, dans l'Indre. Une mère et son fils, du même âge que la victime, ont été interpellés et placés en garde à vue.

Fleurs et bougies s’entassent au pied de l'immeuble où est mort Matisse. À Châteauroux (Indre), la sidération est totale. L’adolescent de 15 ans a été poignardé à mort, samedi 27 avril, par un autre adolescent. Trois jours après le drame, le père de la victime a lancé un appel au calme. "On va faire les choses en mémoire de notre fils, donc on va rester dans la gentillesse et puis ne pas partir dans la haine ni la violence de quoi que ce soit", a-t-il indiqué. L'agresseur présumé a seulement 15 ans. Il a été mis en examen pour meurtre après 48 heures de garde à vue.

La mère également impliquée ?

Aux enquêteurs, il a raconté avoir été insulté dans une première bagarre au cours de laquelle Matisse l’aurait frappé, l'après-midi du meurtre. Devant plusieurs de ses amis, la situation aurait basculé quelques minutes après, selon le parquet de Châteauroux. En outre, la mère du suspect a aussi été placée en garde à vue. Cette femme de 37 ans n’est pas connue de la justice.