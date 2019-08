GRAND FORMAT. "C'est un peu comme le tournage d'un film" : Heaulme, Rançon, Daval... Les étapes clefs d'une reconstitution judiciaire

Difficile de dire, pour l'instant, si la reconstitution a permis de confirmer ou non ce récit. L'avocat d'Hubert Caouissin, Patrick Larvor, a confié en tout cas sa satisfaction : "Je pensais qu’il pouvait être mis en difficulté sur certains points, or cela n’a pas été le cas." Les avocats de la partie civile, qui doutent de la chronologie des événements, ne partagent pas cet avis. Cécile De Oliveira, qui représente les proches de Brigitte Troadec, estime que la reconstitution a démontré le caractère "absurde de la version du suspect".

Hubert Caouissin reproduit les gestes qui l'ont conduit à tuer, dans la nuit du 16 au 17 février 2017, Pascal et Brigitte Troadec, ainsi que leurs enfants Sébastien et Charlotte. Le suspect maintient s'être rendu dans le pavillon familial ce soir-là sans intention d'ôter la vie. Il affirme s'être rendu à Orvault pour espionner la famille Troadec en raison d’un conflit autour d'un prétendu héritage. L’assassin présumé assure être entré dans le pavillon pour tenter de récupérer une clef, réveillant alors son beau frère. Pascal Troadec serait alors descendu au rez-de-chaussée avec un pied-de-biche et une altercation se serait déroulée entre les deux hommes. Le procureur évoque une "scène criminelle d'une grande violence", qui aboutit à la mort de la famille Troadec.

Quand plusieurs versions s'affrontent, difficile, parfois, pour le magistrat de démêler le vrai du faux lors de la reconstitution. "J'ai eu le cas d'une femme qui avait tué son mari au restaurant au milieu d'une tablée de 20 personnes. Il a fallu reconstituer la scène avec tous les témoins", raconte ainsi l'ancienne juge d'instruction de la région parisienne.

Serge Portelli confirme l'intérêt de confronter la parole des témoins aux lieux du crime. "Je me souviens d'un ambulancier qui avait violé plusieurs victimes dans son ambulance. Il fallait savoir s'il y avait la place pour commettre le viol sur le brancard, car lui soutenait que non. On a pris un mannequin, et on s'est aperçu qu'il y avait largement la place…", illustre l'ancien magistrat. "Lors d'une reconstitution à laquelle j'assistais, on a découvert que la porte s'ouvrait dans le sens inverse que celui indiqué par tout le monde. Cela a disculpé mon client et donné un non lieu", raconte également le célèbre avocat pénaliste Henri Leclerc.

Au-delà des vérifications matérielles, les reconstitutions restent essentielles pour étoffer un dossier, que ce soit du côté des juges ou des avocats. "C'est important de ressentir les lieux, l'ambiance dans laquelle vivait le mis en examen ou la victime. Ce sont des choses qu'on n'a pas dans le dossier, estime l’avocate Cécile De Oliveira. On peut retrouver de la bouffe pourrie sur la table, le poisson rouge mort dans le bocal… C'est une ambiance qui peut être extrêmement difficile avec des odeurs de moisi, parfois de sang, mais c'est primordial. Parfois, on a beau lire un dossier, c'est quand on se rend sur les lieux qu'on capte l’essentiel."